L’obiettivo è quello di far conoscere l’edificio e l’offerta formativa. E quindi aumentare la presenza dei bambini. Lunedì 11 dicembre, a partire dalle 16, si svolgerà nella scuola intercomunale Nurachi – Zeddiani “Energie in rete”, l'open day di presentazione del nuovo polo didattico che di recente è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione nel catalogo dei modelli delle “Scuole da Abitare”.

L'iniziativa si svolgerà nella sede di Nurachi in collaborazione tra le amministrazioni comunali e l’Istituto comprensivo e sarà dedicata a tutti i genitori e i bambini che vogliono visitare e conoscere la scuola. Durante il pomeriggio gli insegnanti e una rappresentanza degli alunni presenteranno le attività didattiche e accompagneranno i partecipanti per una visita alla scuola, prima scuola in Sardegna che recepisce i moderni canoni architettonici e didattici delle scuole del nuovo millennio. Dopo un breve incontro di presentazione da parte dei sindaci di Nurachi e Zeddiani, si potranno conoscere gli insegnanti delle materie curriculari e i docenti dei corsi integrativi di musica, inglese, arte, attività motorie e Teatro-danza. Si potranno anche visitare gli innovativi laboratori e visionare le attrezzature informatiche, scientifiche e tecnologiche che giornalmente gli alunni utilizzano durante le lezioni.

Verranno inoltre illustrate le attività del servizio di pre e post accoglienza scolastica.

