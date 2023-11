Dopo l’inaugurazione, avvenuta lo scorso anno, e il boom di iscrizioni anche da paesi limitrofi, ora per la scuola di Nurachi, tra le più all’avanguardia dell’Isola, arriva un importante riconoscimento: il ministero dell’Istruzione pochi giorni fa ha inserito l'edificio nell’Atlante nazionale delle “Scuole da abitare”, che raccoglie le scuole modello che hanno sviluppato una buona integrazione tra architettura e pedagogia, da proporre come modello da seguire per le pratiche virtuose. Questo dopo un sopralluogo all’interno della struttura da parte di diversi funzionari del Governo.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e ciò ci motiva a proseguire con entusiasmo nell’obiettivo di consegnare ai nostri ragazzi e alle future generazioni una scuola di qualità», commenta il sindaco di Nurachi Renzo Ponti.

Sempre nei giorni scorsi è stato girato un video per promuovere il plesso come scuola modello nazionale, in tutto nove classi, tre laboratori, ampi spazi per studio e relax e locali per attività extrascolastiche, secondo uno stile architettonico moderno e accogliente e con strumenti all’avanguardia per una didattica innovativa.

Il polo scolastico di via Gramsci è stato realizzato dal Comune grazie a un finanziamento di due milioni e 866mila euro che la Regione aveva stanziato nell'ambito del piano straordinario Iscol@, con l’obiettivo di far nascere una scuola innovativa. Quella di Nurachi, in Sardegna, è una delle dieci “Scuole del nuovo millennio”.

