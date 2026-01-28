A pochi mesi dalle elezioni amministrative ci sono già le prime certezze per quanto riguarda liste e candidati alla carica di sindaco. La cosa sicura è che il primo cittadino uscente Donato Cau uscirà dalla scena politica. “ Come avevo già anticipato tanto tempo fa – conferma- io non sarò della partita”.

La novità è invece che a guidare la lista con diversi esponenti della maggioranza attuale e nuovi inserimenti sarà Luca Orrù, geometra libero professionista, già in passato assessore comunale e con vent’anni di attività amministrativa alle spalle. “ La nostra sarà una lista civica – sottolinea Orrù - aperta a tante persone che porteranno nuova linfa e che hanno scelto di mettersi in gioco per il bene del paese”.

Certezze importanti anche in seno alla minoranza che 5 anni fa si era presentata divisa. Questa volta invece, è stata trovata una intesa e alla carica di sindaco sarà proposto il consigliere comunale Ettore Melis, sconfitto cinque anni fa alla pari di Mauro Ghiani. Della In questa lista ci sarà anche l’ex sindaco e attuale consigliere Gianni Pia che se eletto, inizierà il suo nono quinquennio amministrativo.

Nello stesso raggruppamento certa la presenza dell’altra consigliera di opposizione Loredana Spanu. Si preannuncia dunque una sfida elettorale accesa e incerta considerato che nel 2020 la lista del sindaco Cau riportò 841 voti, quella di Ettore Melis 772, “Mogoro, mentre Mauro Ghiani ottenne 412 voti.

