Il Comune di Milis cerca operatori per effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, indagine che permetterà poi di ottenere informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche del paese. Sul campo è prevista un'attività che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l'ausilio di questionari predisposti secondo le modalità definite dall'Istat.

Per l'individuazione dei rilevatori che saranno in tutto tre è stata indetta una selezione pubblica. Le persone interessate a svolgere l'incarico devono presentare la domanda all'Ufficio Protocollo entro il prossimo 30 giugno. Nel frattempo il Comune verificherà anche la disponibilità eventuale del personale dipendente dell'Ente.

Il conferimento dell'incarico avverrà solo nel caso in cui dovesse andare deserta la procedura indetta per il personale interno. Come prevede la norma. È richiesto il diploma di scuola superiore di secondo grado, la conoscenza dei più diffusi strumenti informatici e un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

