Risorse per tutti, per chi ama la cultura, lo sport ma anche per tenere a bada i cavallini del Sarcidano. L’ultimo assestamento del bilancio regionale regala a Laconi importanti risorse che serviranno per migliorare la qualità del paese e per lo sviluppo del territorio.

Ad annunciare le cifre dei vari finanziamenti è stato il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas durante il Consiglio comunale. Un’attenzione particolare è stata dimostrata per la chiesa di Sant’Antonio Abate, nella parte alta del paese, chiusa da tempo per le condizioni precarie interne. «Grazie a 165mila euro che andranno a finire nelle nostre casse potremo finalmente mettere in sicurezza l’edificio - annuncia Argiolas - Il soffitto sta cadendo a pezzi. Si tratta di un progetto che abbiamo presentato pochi giorni prima dell’assestamento del bilancio regionale».

Ma non solo. Grazie a 200mila euro il Comune riuscirà ad acquistare Casa Sulis, meta di tanti visitatori e ora di proprietà di privati. Si tratta di una villa in stile liberty di rara bellezza edificata nel 1901 vicino al famoso parco di Laconi. L’immobile è famoso per le pareti affrescate con la tecnica dello stencil attribuite ad artisti sardo-austriaci e i soffitti dipinti dall'artista Giovanni Battista Scano. «Si tratta di un edificio visitato da tantissimi turisti - dice il sindaco - È nostro interesse inserire Casa Sulis nel sistema delle visite guidate del menhir museum. Per noi si tratta di un importante patrimonio».

Altri 130mila euro serviranno invece per il completamento del campo da calcio: «Con queste risorse riusciremo finalmente a posizionare l’erba sintetica - va avanti il primo cittadino - Avevamo già ricevuto 300mila euro e con questi ulteriori risorse completeremo l’area sportiva». Altri 15mila euro serviranno invece per sostituire le recinzioni che delimitano l’area di pascolo dove abitano i cavallini del Sarcidano. «Troppo spesso gli animali confinano perché le recinzioni sono datate - spiega Argiolas - Ora con queste risorse riusciremo a mettere in sicurezza gli animali».

Sempre durante il Consiglio comunale il primo cittadino ha annunciato anche l'arrivo di un altro importante finanziamento per il Centro naturale commerciale: settanta mila euro. «Il Comune tempo fa, sostituendosi ai privati, aveva stanziato per il centro commerciale importanti risorse come capitale iniziale - dice ancora il sindaco - Poi è stato pubblicato un bando, abbiamo partecipato e anche vinto ottenendo il massimo delle risorse. Ora a queste somme potremo mettere in piedi tante iniziative».

