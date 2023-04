Si è svolta ieri, in località Santa Sofia a Laconi, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Tartufai della Sardegna presieduta dal presidente Mirko Ferralis. Nel corso dell’incontro si è proceduto all’approvazione del nuovo statuto e si è proceduto all’intitolazione onoraria della sede al compianto Paolo Fantini, precedente presidente e decano dei tartufai della Sardegna. «Da oggi – fanno sapere dall’associazione - l'Associazione porterà anche il suo nome per far si che non sia mai dimenticato».

Nell’occasione si è svolta anche una gara di cerca del tartufo. Hanno partecipato 10 cani, perlopiù di razza Lagotto Romagnolo. Il vincitore è stato Mauro Cau con “Miele”. Sul podio Salvatore Turnu con “Inca” ed Enrico Lancillotti con “Masca”.

«L'associazione Tartufai della Sardegna Paolo Fantini – proseguono – nasce con lo scopo di divulgare la conoscenza dei funghi ipogei e tutelare il loro ambiente di crescita. In Sardegna il tartufo è ancora poco conosciuto e l'Associazione grazie ad un contributo della Regione valorizzerà la trifola sarda con una tartufaia didattica che si propone di coltivare, riprodurre e promuovere il tartufo della Sardegna».

Argomento di dibattito anche la tanto attesa legge sulla raccolta dei tartufi di cui la Sardegna è ancora l'unica regione sprovvista.

