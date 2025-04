Importante appuntamento per la comunità ghilarzese. La cittadina del Guilcier domani primo maggio si prepara infatti ad accogliere sino a giovedì 8 maggio le reliquie di San Giuseppe Cottolengo. In occasione dei 200 anni di storia della Piccola Casa della Divina Provvidenza che il Santo volle costruire a Torino per servire i più poveri e i più bisognosi, la famiglia Cottolenghina presente nel mondo ha promosso un lungo pellegrinaggio delle reliquie e una della tappe sarà appunto a Ghilarza dove la presenza cottolenghina è stata molto importante negli ultimi 100 anni. Domani le reliquie saranno accolte nella Casa delle suore del Cottolengo. Venerdì 2, alle 10, la messa nella chiesa di San Palmerio e a seguire l’adorazione Eucaristica. Alle 16 l’accoglienza delle reliquie nella casa di riposo. Il 3, alle 10, preghiera e adorazione alla casa di riposo, alle 16,15 rosario in parrocchia e a seguire la messa. Domenica 4 messe alle 8 alle 11.30. Il 5 alle 10 accoglienza delle reliquie nella scuola materna “Cottolengo”, alle 16 messa alla casa famiglia. Il 6, alle 16, messa in parrocchia a Norbello. Il 7, alle 10, accoglienza delle reliquie e messa al Centro diurno di Abbasanta, alle 18 funzione in parrocchia ad Abbasanta. Infine l’8 maggio alle 11 messa di ringraziamento e partenza delle reliquie per Sassari.

© Riproduzione riservata