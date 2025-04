A Ghilarza si rinnova l’appuntamento con l’Avanguardia, evento anteprima inserito all’interno del festival fantamusicale “UCRONIE 2025”. Già lo scorso anno la cittadina del Guilcier, nel novenario di San Michele, aveva ospitato artisti in arrivo da diversi centri dell’Isola e ora, forti della centralità che Ghilarza offre sul territorio regionale, si rinnova l’iniziativa anche nel 2025. L’appuntamento con l’evento organizzato dall’associazione “Tra parola e musica – Casa di suoni e racconti” in collaborazione con l’Associazione per Antonio Gramsci, è per venerdì 11 aprile alle 18 alla Torre Aragonese.

«Il fine della manifestazione è quello di radunare gli Artisti Sardi e dialogare insieme sul futuro dell’arte performativa in Sardegna, soprattutto per ciò che pertiene all’evoluzione dei linguaggi artistici e la loro commistione», spiegano gli organizzatori. E aggiungono: «Durante la serata verranno portati alla luce e fatti emergere i grandi interrogativi rispetto alle aspettative e ai desideri, le volontà progettuali e i doveri di coloro che, a vario titolo, operano in ambito culturale e artistico».

Quindi il direttore artistico Andrea Congia precisa: «Il nome che abbiamo dato a questo evento, Avanguardia, sta ad indicare uno sguardo che vada oltre il tempo presente e indaghi in che modo il mondo dell’arte performativa possa, voglia, debba costruire il futuro delle discipline espressive in Sardegna. L’Avanguardia vuole quindi essere una “Chiamata alle Arti” che con sguardo lucido sul presente, ma orientato al futuro, si interroghi sugli esiti in divenire dell’Arte e del comparto artistico, anche al di là degli effetti generati dalla profonda crisi del Settore avvenuta negli scorsi anni». L'invito è rivolto a tutti gli artisti che operano nell’ambito dello spettacolo dal vivo”.

© Riproduzione riservata