Sabato per bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado sarà una giornata importante. Sarà infatti celebrata “Sa die de sa Sardigna” con il Festival della Sardità. L’evento, che si terrà nel piazzale delle Medie dalle 9 alle 13, è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, dell’Associazione Sardegna Attiva, della Coldiretti Campagna Amica, della e Pro Loco di Ghilarza e con la partecipazione attiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Ghilarza.

Si tratta della seconda edizione del Festival della Sardità e anche in quest’occasione è stata fondamentale l’organizzazione messa a punto dal prof Mario Di Rubbo che, nonostante sia da tempo in pensione, collabora sempre attivamente a tante iniziative.

Nel piazzale antistante la scuola sarà allestito un percorso di stand da parte di imprenditrici sarde con i laboratori per la lavorazione del pane, pasta, fregola, olio, formaggi, frutta di stagione dove gli alunni saranno parte attiva. Saranno inoltre esposti articoli di artigianato sardo, tappeti, libri sardi e strumenti musicali. In tutti gli stand sarà possibile acquistare i prodotti esposti, al fine di sostenere l’economia locale. Per tutti gli alunni sarà organizzata una merenda a base di pane e formaggio e pane e miele, offerta dai produttori partecipanti.

