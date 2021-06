Dopo 254 giorni chiude all’ospedale di Ghilarza il reparto Covid. Ieri alle 18 è stato infatti dimesso l’ultimo paziente, dopo che in queste ultime settimane i numeri dei positivi ricoverati era calato drasticamente, riportando numeri ben lontani da quelli che si registravano tra fine marzo e le prime settimane di aprile. Il reparto era stato aperto lo scorso 10 novembre, andando a sostituire i posti occupati prima dalla Medicina.

E ora si guarda già alla ripartenza del presidio ospedaliero che, il primo maggio, con i “medici in affitto” ha visto riaprire, dopo innumerevoli battaglie portate avanti dal Comitato nato in difesa del Delogu, il Punto di primo intervento. “Adesso che è stato chiuso il reparto Covid ci aspettiamo l’immediato avvio dei lavori per la realizzazione della rete dei gas medicali come è stato promesso dalla Assl di Oristano”, commenta il portavoce del Comitato Raffaele Manca. E prosegue: “Siamo sicuri della riapertura del reparto di Medicina una volta concluso questo intervento. Oltre ad essere indicato nel Piamo regionale di riforma è infatti anche negli impegni della Assl oristanese”.

