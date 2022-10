Pur presente stamane con una delegazione alla manifestazione regionale di Cagliari, il comitato in difesa dell’Ospedale Delogu di Ghilarza e dei servizi sanitari dell’alto Oristanese ha deciso di organizzare nella stessa giornata una iniziativa territoriale.

Con le bandiere sulle auto e in mano una mela, i presenti hanno voluto dare un significato più profondo nella lotta a sostegno della sanità pubblica.

“A questa rivendicazione – spiega il portavoce Raffaele Manca - diamo infatti il valore di una metà della mela. Esiste, seppure trascurata e taciuta quando non anche rimossa, una seconda metà della mela, quella che manifesta e grida da anni nelle piazze dei piccoli centri delle zone deboli e marginali della Sardegna. La parola d’ordine – aggiunge - è sanità pubblica anche nelle terre di confine, per gli esclusi, per i figli di un dio minore”.

