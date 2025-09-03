Novità in arrivo a Ghilarza per l’area cani. Il Comune ha infatti ricevuto un finanziamento di 40 mila euro per intervenire. Denari frutto della partecipazione ad un bando regionale che in un primo momento aveva visto Ghilarza tra i centri non finanziati, ma ora sono stati accordati con lo scorrimento della graduatoria.

«Si tratta di un intervento fortemente voluto e caldeggiato dall’assessora Laura Manca, che si è fatta portavoce delle esigenze manifestate dai cittadini – chiarisce il sindaco Stefano Licheri –. A Ghilarza c’era infatti necessità di avere uno spazio accogliente di questo tipo».

Con le risorse a disposizione, il Comune completerà l’area cani nella zona di Su Cantaru. Prevista anche la sistemazione di un tratto di marciapiede che conduce sino al cimitero. Si procederà anche al rimboschimento della zona, in particolare saranno piantati dei platani e sistemato un impianto di irrigazione a goccia. Il Comune provvederà ad eliminare i pini pericolanti che circondano la zona per sistemare i nuovi alberi. «Sistemeremo anche un punto luce nell’area cani in modo che possa essere utilizzata anche quando è buio», conclude il sindaco.

