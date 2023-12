Pasta, latte, sugo, zucchero, caffè e tanto altro. È l’elenco della spesa, quella che però tante famiglie anche a Cabras non riescono più a fare. C’è chi ha perso il lavoro, chi non riesce ad arrivare a fine mese perché le spese sono troppe. In occasione del Natale però arriva un piccolo aiuto dal paese. Un modo per riempire la dispensa della cucina. Torna per il sesto anno consecutivo, su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, l’evento di raccolta solidale “Un Natale per tutti”.

A partire da lunedì 11 e fino a mercoledì 20 dicembre, ognuno potrà dare il proprio contributo a sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso una donazione di generi alimentari e di prodotti di prima necessità nei punti di raccolta che si trovano all’interno dei supermercati e nei minimarket del paese. Saranno presenti anche dei banchetti all’interno dei plessi dell’Istituto comprensivo del paese.

L’iniziativa, supportata dai ragazzi della Consulta Giovani Cabras e dalle associazioni di volontariato Anteas Cabras e Vincenziane Sacro Cuore Cabras, che da anni operano in collaborazione con la parrocchia nell’affrontare il problema del disagio economico, intende andare incontro a chi è meno fortunato affinché tutti possano trascorrere con maggiore serenità i giorni di festa.

«Il numero dei nuclei familiari che necessitano di supporto è costante e non tende a diminuire, il che denota quanto sia allarmante la situazione economica sociale - ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali Laura Celletti - Anche quest’anno pertanto è indispensabile chiamare a raccolta i cittadini e le cittadine affinché si faccia rete attraverso l’iniziativa solidale che da anni permette di aiutare le famiglie meno abbienti». La distribuzione dei pacchi dono verrà effettuata il 22 dicembre sulla base di un apposito elenco stilato dal servizio sociale comunale e dalle volontarie delle associazioni.

© Riproduzione riservata