Mancano pochi giorni alla Corsa degli Scalzi e il Comune di Cabras è al lavoro per garantire la sicurezza durante il percorso, sia al pubblico sia ai 900 corridori che partecipano all’evento.

In via Tharros, a Cabras, è prevista la realizzazione di una fascia di delimitazione con paletti e catene su entrambi i lati della via. Saranno posizionati a partire dall'altezza del museo civico Marongiu, fino all'area di arrivo dei corridori al civico 114. Le catene, come si legge nell’ordinanza comunale emessa dalla polizia locale, non possono essere scavalcate in alcun modo dal pubblico che assiste alla corsa. Ma non solo. Sempre a Cabras è previsto il divieto di sosta pedonale domenica primo settembre dalle 18 e fino al termine del passaggio della processione, nell'area antistante la via Tola, per consentire il passaggio dei mezzi di polizia impegnati nel servizio di scorta della Corsa degli Scalzi.

Meglio stare attenti poi a dove si parcheggia l’auto. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie dei veicoli nelle aree private prive di recinzione in via Tharros il 31 agosto dalle 5 e fino al l’assaggio della corsa. Ma anche domenica primo settembre a partire dalle 15 e fino a cessate esigenze.

© Riproduzione riservata