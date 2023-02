Accuse forti. Un duello che fa discutere. A Cabras è guerra tra la Pro Loco e il primo cittadino Andrea Abis. Questo a tre mesi dalle prossime elezioni comunali. Anche nel paese lagunare i cittadini a maggio saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. E al riguardo il presidente della Pro Loco Fabio Fosco interviene dichiarando che spera in un rinnovamento radicale: «Questa amministrazione per noi è stata la peggiore. In cinque anni ci hanno tenuto le mani legate. Gli amministratori non hanno mai sposato un nostro progetto, una nostra iniziativa. Tutti i documenti sono protocollati, ma non sono mai arrivate risposte. Noi in questi 5 anni abbiamo collaborato con tanti altri comuni, questo è assurdo. Il paradosso - dice Fosco - è che in occasione di eventi importanti coma la corsa degli Scalzi o il Festival della bottarga in tantissimi per avere informazioni in merito a orari o altro chiamano me».

Il sindaco Andrea Abis però rimanda indietro tutte le accuse: «L’amministrazione comunale sposa progetti validi, non semplici idee da finanziare. Stiamo parlando di un’associazione che non è mai stata in grado di funzionare. A me oltretutto risulta che il presidente sia rimasto praticamente da solo». Il primo cittadino fa un appello: «Io spero che ci siano cittadini in grado di unirsi per mettere in piedi una nuova Pro Loco, importante realtà per la promozione del territorio. Servono persone affidabili, capaci, presenti, volenterose e senza nessun riferimento politico. Mi ricordo che anni fa - va avanti Abis - abbiamo provato a coinvolgere il gruppo nell’organizzazione della sagra della bottarga ma gli uffici hanno avuto tantissime difficoltà. I progetti di cui parla Fosco non sono altro che idee. Servono invece proposte strutturate».

Nel sito istituzionale del Comune, nella parte dedicata alle associazioni, la Pro Loco è l’unica senza presentazione: «Questo dimostra la poca affidabilità - conclude Abis - A differenza delle altre realtà che operano sempre in maniera volontaria, i soci della Pro Loco non ci hanno mai inviato una loro presentazione. Cabras ha bisogno di altro».

© Riproduzione riservata