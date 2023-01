Dopo file lunghissime fuori dall’ambulatorio della guardia medica e tante proteste contro la Asl, per i cittadini di Cabras arrivano buone notizie. Dal 31 gennaio nel poliambulatorio di via Custoza sarà in servizio un nuovo medico di base. Si tratta del dottor Franco Deidda. Prende il posto del collega che è andato in pensione circa un anno fa.

«Finalmente si torna alla normalità - tiene a precisare il sindaco di Cabras Andrea Abis - Fortunatamente un medico ha deciso di partecipare al bando e quindi accettare l’incarico. Tutti i pazienti che ancora non hanno un medico ora non dovranno più recarsi dalla guardia medica la sera tardi. Verrà colmato un buco gigantesco».

Ma non è tutto. Buone notizie anche per chi abita nella frazione di Solanas. Domani per la prima volta in assoluto verrà inaugurata una farmacia: «Si tratta di una notizia storica - va avanti il primo cittadino di Cabras - I solalesi da sempre per raggiungere la farmacia più vicino sono costretti a recarsi per forza a Cabras o a Oristano. Ora invece anche loro avranno una farmacia a pochi minuti da casa». Domani taglio del nastro alla presenza degli amministratori. La struttura si trova nella strada principale della frazione, in corso Vespucci.

