Cambio in Consiglio a Busachi. L’Assemblea civica è stata convocata dal sindaco Giovanni Orrù per domani 25 marzo alle 10,30 e come primo punto all’ordine del giorno c’è la decadenza di un consigliere. Si tratta di Domenico Fadda, eletto nelle fila della maggioranza quattro anni fa. Ora si procederà con la surroga e al suo posto in Consiglio entrerà Gabriella Fadda, assessora nella precedente consiliatura guidata sempre dal sindaco Orrù.

«Sto prendendo atto del fatto che ormai da sei sedute il consigliere Fadda non sta più prendendo parte ai lavori del Consiglio ed è quindi mio dovere applicare quanto previsto dallo statuto comunale che prevede la decadenza dopo quattro assenze. Per quel che mi riguarda non ho mai avuto problemi con lui», dichiara il primo cittadino.

In aula le forze politiche saranno poi chiamate ad esaminare alcune variazioni al bilancio con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato. All’ordine del giorno anche l’istituzione del fondo obiettivi di finanza pubblica e l’approvazione definitiva del piano urbanistico attuativo del Pip in località Giolantine. Infine è in programma l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici.

