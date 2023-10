L'assessore comunale Silvano Cadoni ha rassegnato stamattina le dimissioni con una lettera protocollata e indirizzata al sindaco Piero Casula. Alla base della sua decisione non ci sarebbero però motivazioni di carattere politico, ma soltanto problemi di natura personale. Già domani mattina il primo cittadino firmerà il decreto di nomina del nuovo componente dell’esecutivo.

Si tratta di Guglielmo Macchiavello, segretario cittadino del Partito Sardo d ‘Azione, stessa forza politica di appartenenza dell’assessore dimissionario, a cui in linea di massima dovrebbero andare le deleghe di Cadoni. I quattro mori, pur avendo sostenuto alle scorse elezioni comunali la candidata sindaca Rosalia Acca e portando in Consiglio Daniela Brundu, sono passati in maggioranza circa 2 anni fa in seguito al cambio del partito di appartenenza del consigliere regionale Alfonso Marras, eletto nei Riformatori ma poi transitato al PSd’ Az.

«L’allargamento della maggioranza che guida il Comune con l’ingresso del Partito Sardo d’Azione – afferma lo stesso segretario Macchiavello - ha rappresentato un elemento di rilevanza politica e di grande prospettiva per lo sviluppo della città, considerando la rilevanza del PSd’Az a livello regionale con il presidente Solinas e con il consigliere Marras».

