Sono 26 le persone positive a Bosa al Covid-19, tra nuovi positivi e persone che si sono negativizzate. Fortunatamente solo qualcuno ha manifestato sintomi di una certa importanza, ma nessuno ha avuto necessità di ricovero ospedaliero.

Continua il tracciamento dei contatti delle 5 persone risultate positive in questi giorni ma, al momento, l'esito dei primi tamponi molecolari è risultato negativo. Lo rende noto il sindaco della città, Piero Franco Casula.

"In questi giorni si prevede il rientro a Bosa di molte persone, studenti, lavoratori e turisti, che arrivano da altre regioni d'Italia e dall'estero, oltre che dalla stessa Sardegna, cosa che ci deve indurre a comportamenti all'insegna della massima attenzione - spiega il primo cittadino - Al momento a Bosa vige un'ordinanza sindacale che impone l'uso della mascherina all'aperto dove si svolgono gli eventi natalizi e non ci sono gli estremi per estendere questo provvedimento. Proprio per questo rivolgiamo l'invito ai cittadini a rispettare queste regole, evitando situazioni a rischio. Un peggioramento dell'evoluzione del contagio potrebbe portare ad ulteriori restrizioni, cosa che è interesse di tutti evitare".

Sul fronte delle vaccinazioni è confermato per sabato 8 gennaio il prossimo appuntamento per la terza giornata di somministrazioni al Convento dei Cappuccini - ingresso da via Campidano Logudoro - anche senza bisogno di prenotazione.

