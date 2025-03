Voto contrario del gruppo di minoranza e del dissidente Dino Piras a Boroneddu sul Documento unico di programmazione e sul Bilancio di previsione. Diverse le richieste di chiarimento dalla capogruppo Maria Giovanna Salaris che ha criticato la scelta di destinare appena 80 mila euro agli investimenti. «In Comune continuano ad arrivare cartelle per pagamenti, in questo momento abbiamo preferito essere cauti», la replica del sindaco Angelo Mele.

Il primo cittadino si è soffermato sulla situazione del personale. «Purtroppo il Comune non ha grosse capacità di assunzione e per questo occorre fare delle scelte. Abbiamo un geometra a tempo pieno e ci saranno l’assistente sociale e una figura per il settore finanziario entrambe part time. L’operaio lo prenderemo tramite cooperativa e un altro con Lavoras. Si dovrà rinunciare al vigile e chiederemo agli altri Comuni in occasione della sagra».

La minoranza ha chiesto conto dei lavori in corso, ma il sindaco non ha fornito risposte tecniche dicendo di rivolgersi per queste agli uffici. Ha illustrato invece gli interventi che si realizzeranno in cimitero e al parco giochi. Al momento del voto Salaris ha sottolineato che il voto contrario sul Dup era legato «anche alla mancanza del programma annuale degli incarichi come evidenziato dal revisore». Ed ancora per l’esiguità delle somme destinate agli investimenti.

Chiesti chiarimenti anche sul bilancio. E parlando dello strumento finanziario il sindaco Angelo Mele ha messo in evidenza: «Non sono stati rimodulati i contratti di affitto e di una casa manca persino il contratto. Stiamo lavorando per mettere tutto in regola». Nel motivare il voto contrario sul bilancio tra le altre cose la minoranza ha lamentato le mancate risposte in merito alle tariffe Tari , il ritardo nell’approvazione del bilancio e il richiamo ad una delibera del Consiglio che è stata poi rettificata al punto successivo perché prima della votazione in aula. Nominata dall’aula all’unanimità la nuova delegata del Comune in Unione del Guilcier. A prendere il posto dell’assessore Antonello Cardia sarà la consigliera Marina De Roma. Voto unanime anche sullo schema di convenzione per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità fra i Comuni di Boroneddu e Sorradile.

