I cittadini di Boroneddu affetti da fibromialgia entro il 30 aprile possono presentare in Comune la domanda per accedere al contribuito economico previsto dalla Regione e finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Si deve essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva al 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda, e deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista.

Non si deve inoltre beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità. Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente, sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica precedentemente acquisita dall'ente, fermo restando l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura e l'attestazione ISEE annuale, in assenza della quale è prevista la massima decurtazione del contributo.

