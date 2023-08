Talmente è stata un successo l’edizione della scorsa primavera che gli organizzatori hanno deciso di replicare l’evento. “Bosa in Rock”, si svolgerà allora nuovamente il 31 agosto, l’1-2-3 settembre e vi prenderanno parte 32 gruppi rock sardi, ma anche ospiti nazionali ed internazionali. Sarà una manifestazione con quattro giorni di musica no stop in programma nello scenario incantevole del Temo.

L’iniziativa è promossa dall’associazione bosana che porta il nome della manifestazione ed ideata da due grandi appassionati come Giovanni Addis ed Enrico Cossu. “Il fascino delle serate musicali, destinate a richiamare migliaia di persone provenienti da tutta l’isola – afferma Addis- consiste anche nella location, ubicata nell’area adiacente alle vecchie concerie bosane, che rappresentano qualcosa di veramente unico”.

A fare da cornice allo spettacolo musicale, ci saranno numerosi espositori di prodotti artigianali e street food bosano e della Planargia. Soddisfatti gli organizzatori che a poco più di un mese dall’evento stanno ricevendo adesioni entusiastiche da parte della band La manifestazione si inserisce a pieno titolo nel variegato cartellone di eventi ed appuntamenti che animano la lunga estate bosana con i turisti che stanno apprezzando sempre più i tanti eventi promossi.

© Riproduzione riservata