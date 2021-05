Ha ottenuto un grande successo l’Open Day in Sardegna per l’adesione alla vaccinazione anti-Covid per gli over 40, tanto che in pochi minuti sono stati esauriti tutti gli slot disponibili per la giornata di domani e alle 12.15 anche quelli per sabato 22.

La prima data disponibile sembra quindi quella del 9 giugno con l'appuntamento nuovamente "diurno", ma le adesioni proseguono.

Gli hub aperti per le due serate notturne sono quelli della Fiera di Cagliari e dell'ex concessionaria di Olbia, ai quali si sono aggiunti anche altri centri di somministrazione: nel nord Sardegna sono il centro sportivo Mariotti di Alghero, il quartiere fieristico San Nicola a Ozieri, il teatro tenda di Tempio e la Promocamera di Sassari.

Nel Nuorese, la Assl ha deciso per un Open Day nella giornata di sabato quando verranno vaccinate senza prenotazione 1200 persone, divise equamente tra Siniscola e Orosei, tra le categorie fragili, caregiver, operatori socio sanitari e il mondo delle scuole paritarie.

(Unioneonline/s.s.)

