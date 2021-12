Salgono a 23 i casi di Omicron in Sardegna.

Ai cinque individuati nei giorni scorsi – di cui tre a Cagliari – se ne sono aggiunti in queste ore altri 18, rilevati a Sassari e in altri centri del Nord Sardegna.

Anche nell’Isola, dunque, resta alta la preoccupazione per il diffondersi della nuova variante del Covid, più contagiosa. Un allarme che riguarda tutta Italia, dove diverse regioni rischiano – proprio per l’impennata di contagi dovuta a Omicron – di lasciare la zona bianca per passare in fascia gialla.

Intanto, la Regione Sardegna ha diffuso i numeri sulla campagna vaccinale nell’Isola (LEGGI IL REPORT), iniziata esattamente un anno fa.

In dodici mesi le somministrazioni totali a livello regionale sfiorano quota tre milioni, con una copertura complessiva del 79,2% (a livello nazionale è del 78%), ma – per contro – ci sono ancora più di 171mila sardi (bimbi esclusi) che non hanno ricevuto nemmeno una dose, con una percentuale di no vax nelle età centrali che in Sardegna è più alta della media italiana.

"In un anno abbiamo segnato risultati importanti – il commento del governatore Christian Solinas – ma il Covid rappresenta ancora una minacccia a causa della diffusione delle nuove varianti e la battaglia non è ancora vinta”.

Tutti i dettagli sulla situazione Covid nell’Isola su L’Unione Sarda in edicola.

