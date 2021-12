La campagna di vaccinazione anti-Covid compie un anno, in Italia e in Sardegna. Il 26 dicembre 2020 sbarcavano nell’Isola le prime dosi del vaccino Pfizer trasportate con volo militare dall’aeroporto di Pratica di Mare. L’indomani le prime somministrazioni al personale sanitario, in quello che fu ribattezzato V-Day.

A distanza di dodici mesi sono quasi 3 milioni, 2.956.000 per la precisione, le dosi somministrate nell’Isola: il 67% Pfizer, il 20% Moderna, il 12% AstraZeneca e l’1% Johnson & Johnson. Il picco è stato registrato il 22 maggio, con 24.752 inoculazioni in un giorno, mentre il numero più alto di terze dosi è del 10 dicembre, con 14.682 vaccinazioni.

Sono in totale 413mila le dosi booster somministrate nell’Isola, 4mila le dosi pediatriche ai 5-11enni, per cui la campagna è iniziata il 16 dicembre.

Con una copertura del 79,2% sulla popolazione totale la Sardegna è fra le prime sette regioni italiane, contro una media nazionale che si assesta al 78%.

L’Isola detiene il primato per 12-19enni vaccinati, con una copertura del 79,11% della platea, a fronte di una media italiana del 72,36%.

“Stiamo portando avanti la più imponente campagna di vaccinazione che la Sardegna abbia mai conosciuto, sia per i numeri in gioco, sia dal punto di vista dell'organizzazione e delle forze in campo”, dichiara il Presidente Christian Solinas.

Che rivendica i “risultati importanti” raggiunti in un anno e osserva: “In rapporto all’andamento della curva pandemia il numero delle ospedalizzazioni e dei casi più gravi resta contenuto, e questo grazie alla copertura vaccinale”.

"Tuttavia il Covid”, mette in guardia, “rappresenta ancora una minaccia a causa della diffusione delle nuove varianti, la battaglia non è vinta e serviranno responsabilità e impegno da parte di tutti”.

Rivendica un “lavoro immenso” l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu: “Grazie agli operatori sanitari, ai volontari e a tutte le persone che hanno prestato e che ancora oggi prestano servizio negli hub e nei punti di vaccinazione del territorio, siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata