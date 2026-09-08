Svolta nelle indagini sull'omicidio del soccorritore del 118 Marco Pusceddu, ucciso a Buddusò nell’agosto 2025 a colpi di pistola. Quattro gli arresti.

Dalle prime luci dell’alba a Iglesias, Nuxis e Carbonia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, della Compagnia di Ozieri e della Compagnia di Iglesias, col supporto di personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, del Nucleo Cinofili di Abbasanta e del 11esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, hanno eseguito a un’ordinanza applicativa delle misure cautelari in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Sassari Gian Paolo Piana su richiesta della pm Elisa Succu.

Le accuse nei confronti degli arrestati sono quelle, a vario titolo, di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi.

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