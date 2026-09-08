Prima la Messa, poi la processione, la cena e la musica. Moneta si ritrova oggi attorno alla festa di Maria Bambina, appuntamento dell’8 settembre che nel borgo conserva un significato particolare, legato non soltanto alla devozione ma anche alla storia sociale della Maddalena.

Il rapporto con l’Arsenale militare, dismesso nel 2008, dopo oltre un secolo di attività, è parte integrante di questa tradizione. Per generazioni la ricorrenza accompagnò la vita di chi lavorava nello stabilimento e delle famiglie che gravitavano attorno ad esso. La giornata aveva due momenti distinti: uno all’interno dell’area militare e l’altro nel quartiere, dove la sera si celebravano i riti nella chiesa di Moneta e si svolgeva la processione. Era il riflesso di una comunità nella quale il mondo civile e quello militare convivevano quotidianamente. Operai, impiegati e uomini in divisa condividevano luoghi, relazioni e abitudini, mentre l’Arsenale rappresentava uno dei cardini dell’economia isolana. Da qui nasce il valore simbolico che la festa mantiene ancora oggi, nonostante i cambiamenti intervenuti nel tempo.

Le celebrazioni inizieranno alle 18.30 in piazza Don Giuseppe Riva con la messa solenne per la Natività di Maria Bambina. Seguiranno la processione e la benedizione, accompagnate dalla banda San Domenico Savio. Dalle 20.30 la serata assumerà un carattere più conviviale con la cena sarda: in menu gnocchetti alla campidanese e maialetto arrosto, con acqua o vino, al costo di 25 euro. Successivamente spazio a L’Oro 3 Live Show e ai Frisjolai di Tonino. L’organizzazione è affidata al Comitato Festeggiamenti Classe ’76.

© Riproduzione riservata