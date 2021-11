Nella notte i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas hanno liberato la strada che da Sadali conduce a Seui: la carreggiata era ostruita da alcuni alberi crollati a causa del maltempo.

Ma nella sola giornata di ieri sono stati oltre 70 gli interventi portati a termine da parte degli uomini del 115 di Nuoro in particolare nelle zone interne della provincia: Aritzo, Fonni, Gavoi, Sorgono, Ovodda, Tonara, Austis, Desulo, Seui, e sui raccordi viari più importanti come la 131 DCN ingresso per Nuoro, la 131 nel tratto dell’altipiano di Campeda fra Macomer e Bonorva, e sulla Provinciale 43 fra Macomer e San Leonardo, Comune di Santu Lussurgiu. Alle operazioni hanno preso parte unità provenienti dai Comandi di Sassari e Oristano.

Ancora oggi si segnalano criticità derivanti dall’interruzione della corrente elettrica di alcuni centri abitati, rimasti isolati anche da copertura telefonica.

Gli uomini del 115 al lavoro (foto Vigili del fuoco)

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata