Sono oltre 1600 le domande di partecipazione al bando per i cantieri sanitari per Oss in Sardegna.

A farlo sapere è l’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, che l’ha indetto scatenando una marea di polemiche. L’opposizione l’aveva accusata di creare precariato tra gli operatori socio sanitari già in graduatoria, che attendono una chiamata definitiva.

«Alla faccia di chi sosteneva che non ce l' avrei fatta, che non avrei fatto in tempo a far uscire l'avviso entro il 31 dicembre, di tutti coloro che per tre mesi hanno strumentalizzato e raccontato tante bugie sul provvedimento voluto fortemente da me e dal mio assessorato», attacca Manca, «a chiusura dell'avviso dei cantieri sanitari sono pervenute più di 1600 richieste volontarie di partecipazione al bando. La maggior parte», sottolinea, «da coloro che fanno parte della graduatoria Ares».

Manca aggiunge di aver sempre sostenuto «che il poco sia meglio del niente, mi dispiace solo per coloro che hanno creduto alle tante bugie raccontate e che hanno anche speso soldi per procedere verso una strada che non porterà loro niente se non la constatazione che al mondo esistono anche persone corrette, oneste che in politica lavorano nell'esclusivo interesse del popolo tutto, indistantamente».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata