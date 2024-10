Nessun ostacolo allo scorrimento della graduatoria Ares per l'assunzione degli Oss. Lo affermano gli assessori alla Sanità e al Lavoro, Armando Bartolazzi e Desirè Manca, dopo le polemiche degli ultimi giorni. «Con la delibera che verrà adottata dalla Giunta nei prossimi giorni saranno approvati i previsionali di spesa delle Aziende sanitarie della Sardegna per il triennio 2024/2026», annuncia Bartolazzi nel fornire i dettagli dell'iter che la Giunta seguirà per consentire lo scorrimento della graduatoria Ares. «Un provvedimento che di fatto sblocca la capacità assunzionale di tutte le Asl, che potranno così iniziare a far scorrere la graduatoria e ad assumere gli Oss vincitori di concorso Ares per le quote relative all’anno in corso. Sarà cura di questo Assessorato verificare che ciò accada».

D'intesa con l'assessora Manca, Bartolazzi rassciura tutti gli Oss in attesa di una chiamata per un contratto a tempo indeterminato: «L’attivazione di contratti a tempo determinato, della durata di otto mesi, attivati presso le Asl, e destinati in prima attuazione agli Oss qualificati disoccupati, e la chiamata degli idonei Ares procederanno senza sovrapposizioni», prosegue. «Non corrisponde a verità alcuna sostenere che le assunzioni verranno bloccate: se un’azienda sanitaria avrà la possibilità di far scorrere la graduatoria concorsuale, nulla vieterà agli Oss che decideranno di rispondere al bando di uscire dal cantiere e di essere assunti a tempo indeterminato».

«Nel rispetto dei diritti e delle legittime aspettative degli idonei abbiamo inoltre previsto una riserva del 60% sul totale dei posti disponibili, per ogni singola Azienda sanitaria. Le dichiarazioni mistificatorie che stanno circolando sono indubbiamente frutto di un disegno ben più ampio volto a creare un clima di paura e incertezza», conclude Bartolazzi. L’assessora Manca, che ieri aveva minacciato querele dopo le accuse ricevute, aggiunge: «L’eventuale chiamata nel cantiere lascia comunque impregiudicata l’aspettativa legittima degli idonei nella graduatoria Ares a essere chiamati per essere assunti a tempo indeterminato in caso di scorrimento della graduatoria stessa».

(Unioneonline / r. sp.)

© Riproduzione riservata