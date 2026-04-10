

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto il sequestro preventivo di una vasta area situata nel letto del fiume Flumendosa, a Villaputzu, in prossimità di un ponte interessato da lavori di ristrutturazione.

Dagli accertamenti del corpo Forestale sarebbe emersa la presenza di rifiuti speciali interrati (guaine catramate) e residui di lavorazioni edili. Al momento risultano indagate tre persone, tra responsabili e addetti di cantiere della ditta appaltatrice.

Durante altri controlli, lungo la vecchia statale 125 tra la zona di Sa Praia (Villaputzu) e San Priamo, è stata scoperta un’altra discarica. Anche in questo caso il personale della Forestale di Villaputzu ha individuato i responsabili: si tratta di due artigiani ai quali è stata ordinata la rimozione dei rifiuti e a ciascuno di loro sono state inflitte sanzioni amministrative pari a 6.500 euro.

Infine a San Nicolò Gerrei, all’interno di un’azienda zootecnica nella località Su Niu de S’Achili, è stata scopeta una discarica abusiva di rifiuti anche speciali tra cui fusti metallici contenenti residui di oli esausti e veicoli in disuso. L’area, estesa per circa 200 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro, mentre il titolare dell’azienda è stato denunciato.

(Unioneonline/ A.D)

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