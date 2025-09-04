Settecento euro. Non cancellano la paura di una notte da incubo ma rivelano la pura essenza di una comunità accogliente, il fastidio per quanto non doveva accadere.

Villanova e Villagrande, con una sottoscrizione voluta dall’associazione Su Scusorgiu, hanno raccolto le offerte per lenire i danni al camper subiti a Ferragosto da una famiglia milanese in vacanza in Sardegna.

«Per le riparazioni, consci di non poter cancellare l’offesa», dicono dall’associazione.

Marco Rolando e la sua famiglia, il 14 agosto, hanno vissuto una notte da incubo, aggrediti da tre sconosciuti mentre pernottavano in camper nello spiazzo vicino all’area archeologica di Sa Carcaredda, a Villanova Strisaili. La follia di una notte d’agosto era diventata una denuncia ai carabinieri. Ieri la notizia del bel gesto.

Commossa la reazione della famiglia Rolando. «Siamo molto grati alla gente di Villagrande e Villanova – dice Marco – sul momento, quella notte, siamo rimasti sconvolti ma piccoli e grandi gesti ci hanno fatto capire che la violenza non è la normalità e questi fatti vengono condannati dalla maggior parte delle persone».

© Riproduzione riservata