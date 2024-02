Millecinquecento metri quadri di terreno trasformati in una discarica abusiva, nel Comune di Villagrande Strisaili. È quanto è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, e in particolare della compagnia di Arbatax supportata dalla sezione aerea di Cagliari: grazie ad alcune riprese video effettuate dall’alto, i militari hanno portato alla luce la zona.

C’era di tutto, rifiuti pericolosi come vasche idriche in amianto, taniche di olio per auto, ma anche elettrodomestici, decine di estintori, pneumatici, ferro, carcasse di auto e plastica di ogni tipologia.

Il titolare del terreno è un cinquantenne campano residente in Ogliastra, che è stato identificato e denunciato: l’area è stata sequestrata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata