La riparazione della condotta irrigua è più complicata del previsto. I tempi stimati inizialmente, ossia due giorni lavorativi, sono destinati a dilatarsi e non di poco, almeno stando agli ultimi aggiornamenti forniti dal Consorzio di bonifica, gestore del servizio di irrigazione sul territorio. Riparare la rottura del vecchio tubo in cemento armato, lungo la condotta pensile-adduttrice sud di attraversamento del Rio Mirenu, sul Ponte Canale di Santa Lucia, si preannuncia complesso in virtù del fatto che reperire gli adeguati materiali non sia pratica brevissima. L’ente consortile ha provveduto a informare dell’emergenza il prefetto di Nuoro, i sindaci di Tortolì, Girasole e Villagrande, la Provincia, gli assessorati regionali dei Lavori pubblici e dell’Agricoltura, le associazioni di categoria e il presidente del Consorzio industriale. Il Consorzio di bonifica si è subito attivato per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione che comporta la demolizione del blocco di calcestruzzo per consentire l’inserimento di una nuova tubazione in acciaio. «L’intervento riveste carattere di estrema urgenza stante la mancanza della risorsa alle numerose utenze servite sia agricole che zootecniche, ma anche strutture turistico-ricettive e tutta la zona industriale di Tortoli oltre che il depuratore consortile», ha detto il presidente, Beppe Giacobbe.

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