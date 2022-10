Per guarire le cicatrici di due tra le strade a più altra densità di traffico del sud Ogliastra, la Provincia di Nuoro ha messo sul piatto 770mila euro. Che, per effetto dei ribassi presentati in fase di gara, sono diventati 591mila euro.

I lavori per sistemare la provinciale 11, l’ex Statale 125 nel tratto Genn’e Cresia-Tertenia 321 e varie parti sulla bretella Bari Sardo-Cardedu-Tertenia sono stati aggiudicati rispettivamente per 321 mila e 270 mila euro a due imprese siciliane.

«Tutti questi interventi hanno la finalità di dare la possibilità a tutti i residenti di circolare in condizioni di sicurezza e di collegare i centri abitati agli assi principali come la 125 e la 389», è il commento di Tonino Mereu, 58 anni, sub commissario della Zona omogenea dell’Ogliastra.

