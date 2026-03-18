Prima in Sardegna, al quinto poso in Italia: Cagliari si piazza così nella classifica per l'incremento dei pacchi consegnati dai portalettere di Poste Italiane nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Il capoluogo isolano cresce del 46% rispetto al 2024 (circa il doppio rispetto alla media nazionale, che si attesta al 24%) e, nella speciale graduatoria, si colloca al quinto posto dopo Rovigo, Imperia, Novara e Lucca.

Cagliari domina anche la classifica regionale, precedendo Oristano, che si attesta su una crescita anno su anno del 30%, Sassari, sul terzo gradino del podio con un incremento del 20% rispetto al 2024, Nuoro (9%) e Sud Sardegna (4%).

«Un risultato frutto della capillarità, efficienza della distribuzione e continua trasformazione della rete logistica di Poste Italiane, che a Cagliari può contare su una flotta di 89 mezzi green tra elettrici e ibridi, sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo», fa sapere Poste, «oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 18000 punti di ritiro (attività commerciali) e Lockers che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi, di cui 67 a Cagliari, con orari di apertura estesi. Il dato della Sardegna si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda: nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato in Italia il contante per la prima volta con il 43% dei consumi totali, crescita continuata nei primi sei mesi del 2025 (+6%) con i pagamenti via smartphone e wearable in aumento del 46%».

© Riproduzione riservata