A Santa Maria Navarrese riprendono le ricerche in mare nel punto in cui è affondato il peschereccio Luigino, lo scorso 11 febbraio. Nella tragedia hanno perso la vita Antonio Morlè ed Enrico Piras. Il loro corpi non sono ancora stati trovati. Erano entrambi di Tortolì.

Nel pomeriggio, come comunicato dalla Guardia Costiera, arriverà ad Arbatax la nave Artabro, offshore supply vessel dell’EMSA, con a bordo il personale del 4° Nucleo Sub di Cagliari, che inizierà a operare nel luogo della tragedia.

A supporto delle operazioni anche la motovedetta CP811 della Capitaneria di porto. Il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax, tenente di vascello (CP) Mattia Caniglia, che coordina le attività, emanerà un’ordinanza di interdizione dell’area interessata dalle ricerche.

(Unioneonline/v.f.)

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