La festa cancellata in primavera a causa del maltempo diventa occasione per un weekend d’estate nel paese delle ginestre. Mes ‘e orgiolas in Triei è l’evento che, da stasera fino a domani, anima le vie dell’abitato.

L’appuntamento, promosso dal Comune e dalla Pro loco, è un infuso di cultura, musica e degustazione dei piatti tipici della tradizione. L’inaugurazione del percorso enogastronomico è avvenuta alle 19.30 di oggi con 14 punti espositivi. Si può mangiare di tutto, tra cui pistoccu friggiu, frittelle di ceci, salumi e formaggi, turreddu e trippa, gnocchetti al sugo di cinghiale, cinghiale alla cacciatora, maialetto arrosto, culurgionis e una sfilza di dolci, con l’immancabile torrone a chilometri zero.

Sulla via dei sapori anche la dimostrazione dei momenti di preparazione dei piatti. In più, domani alle 19, è in programma MuralRun, la prima edizione della maratonina sulla via dei murales che impreziosiscono gli angoli del paese. Sarà una gara non competitiva di 10 chilometri con una difficoltà medio-alta. Per i meno allenati è stata organizzata anche una passeggiata di 3,3 chilometri con coefficiente di difficoltà basso.

