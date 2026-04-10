Tra Baunei e Dorgali 11 chilometri di nuovo asfalto lungo l’OrientaleIntervento di Anas sulla 125: opere che fanno parte di un piano da 5 milioni
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Undici chilometri di nuovo asfalto, su vari tratti, sulla strada statale 125 tra Baunei e Dorgali.
I lavori sull’Orientale, che hanno previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, fanno parte di un piano di Anas per la manutenzione delle strade statali dell’Ogliastra del valore complessivo di oltre cinque milioni di euro.
Gli interventi hanno riguardato la rettifica plano-altimetrica della curva all’altezza del chilometro 164,700, che ha portato anche all’allargamento della sede stradale e l’istallazione delle nuove barriere.
(Unioneonline)