Pubblicavano su internet inserzioni per la vendita di auto e macchine agricole. Intascavano i soldi senza mai consegnare i mezzi. I carabinieri della stazione di Tortolì hanno denunciato quattro persone: due calabresi e due stranieri.

Devono rispondere del reato di truffa. Sempre i militari della stazione di via Cedrino hanno denunciato due extracomunitari per aver rubato bici e monopattini. L’attività investigativa è cominciata un attimo dopo che i militari hanno ricevuto la prima denuncia di furto.

Infine, il personale dell’Arma ha denunciato una giovane donna per il reato di ricettazione. È indagata per aver acquistato o comunque detenuto, conoscendone la provenienza illecita, monili in oro, bottino di un furto in abitazione.

