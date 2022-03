Gli artificieri del nucleo antisabotaggio dei carabinieri di Nuoro sono intervenuti sulla strada per Orrì, richiamati per la presenza di un presunto ordigno. Nessun allarme bomba, alla fine dei controlli quell'involucro di metallo, con forma circolare e alto mezzo metro, è risultato un contenitore logistico per un missile filoguidato.

Gli esperti sono arrivati sul posto dopo che alcuni passanti hanno segnalato il fatto al 112. La strada per il litorale, per motivi precauzionali, è stata chiusa al traffico.

Sul posto hanno operato anche i carabinieri della compagnia di Lanusei e gli agenti della Polizia locale di Tortolì.

