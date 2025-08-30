Tremilaseicento euro. Una cifra record per il rito de s’imbidu. Mai così tanto in tutta la storia de is Festas de sartu. Con questa somma Giuseppe "Geppo" Pinna, cuoco di Tortolì, si è aggiudicato l’asta di San Gemiliano.

Quasi cinque minuti di sfida, cominciata con tre contendenti (oltre Pinna, Daniele Salerno e Dino Orrù) e proseguita, dopo qualche istante, con una serrata contesa a due, fra Pinna e Salerno.

Ci sono voluti 43 rilanci prima di mettere il punto esclamativo sul duello, intriso di suspence ed emozione.

Tutti animati da intenzioni votive, gli sfidanti hanno dato vita a una battaglia intensa che ha appassionato il numeroso pubblico, sorpreso dall’entità delle offerte.

