La bandiera blu è stata issata da più mani. Il vessillo della Fee indica la spiaggia dove l'ambiente viene rispettato e si mantengono alti standard di qualità per le acque in cui si immergono i bagnanti sventola sul lido di Orrì, dove si è tenuta la manifestazione promozionale. Lo stesso avviene anche in altre sette spiagge del litorale.

Con la spiaggia affollata a fare da cornice, il sindaco Marcello Ladu e i suoi colleghi di maggioranza, Riccardo Falchi (Ambiente) e Fausto Mascia (Urbanistica), hanno incontrato la Pro loco Rocce Rosse, che con il coordinamento del presidente Fabrizio Palmas ha supportato l’organizzazione del Comune, i volontari dell’Università della terza età e della sezione cittadina dell’associazione nazionale Marinai d’Italia, con i rispettivi presidenti, Antonio Falchi e Giuseppino Caria.

Le due realtà sostengono le attività promozionali con la gestione dei punti blu tra Tortolì e Arbatax.

