Tortolì, schianto in via Umberto: un ferito in condizioni criticheL’auto è andata a sbattere contro un muro per poi proseguire la sua corsa fuori controllo
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Grave incidente in via Umberto, al centro di Tortolì. Una vecchia Alfa Romeo 155 si è schiantata sull’edificio dell’autoscuola affacciata su piazza Fra Locci proseguendo la corsa fino all’altezza del Municipio.
Le condizioni del conducente, che potrebbe aver avuto un malore durante la guida, sono critiche.
Sul posto polizia locale, vigili del fuoco di Tortolì e due ambulanze del 118, la medicalizzata e l’infermieristica della Croce verde.
L’incidente è accaduto a mezzogiorno. Il traffico, al momento, è bloccato.
- Notizia in aggiornamento –