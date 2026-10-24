Si ribalta con l’auto sulla 125 a UrzuleiAlla guida un giovane, per estrarlo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco
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Paura intorno alle 19 di oggi sulla strada statale 125. Un ragazzo di Urzulei ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata.
L’incidente è avvenuto all’altezza di Silana, poco più avanti rispetto alla statua della Madonna. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi i volontari della Pavs di Urzulei e l’ambulanza medicalizzata del 118 arrivata da Lanusei.
Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì che hanno provveduto a estrarre il giovane rimasto incastrato all’interno del mezzo. Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario che l’ha trasportato in ospedale.
Sulle sue condizioni non sono stati diffusi al momento aggiornamenti ufficiali. I rilievi sull’esatta dinamica dell’incidente sono affidati alle forze dell’ordine.