Paura intorno alle 19 di oggi sulla strada statale 125. Un ragazzo di Urzulei ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Silana, poco più avanti rispetto alla statua della Madonna. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi i volontari della Pavs di Urzulei e l’ambulanza medicalizzata del 118 arrivata da Lanusei.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì che hanno provveduto a estrarre il giovane rimasto incastrato all’interno del mezzo. Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario che l’ha trasportato in ospedale.

Sulle sue condizioni non sono stati diffusi al momento aggiornamenti ufficiali. I rilievi sull’esatta dinamica dell’incidente sono affidati alle forze dell’ordine.

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