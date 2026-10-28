Pomeriggio di paura lungo la strada statale 125. Nel territorio di Baunei, un 22enne tedesco in sella alla sua moto ha perso il controllo ed è finito a terra, rimanendo ferito. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Sassari, che ha inviato sul posto l’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus decollato dalla base di Olbia. Il giovane è stato trasportato (in codice rosso per dinamica) all’ospedale San Francesco di Nuoro.

È l’ennesimo evento drammatico in una strada che negli ultimi mesi ha visto una lunga serie di incidenti, anche mortali, che hanno coinvolto proprio turisti stranieri in moto.

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