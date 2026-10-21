Tortolì, a 80 anni don Crobeddu alla guida degli adulti di Azione cattolicaLa scelta del sacerdote reduce da undici anni alla guida della parrocchia di Sant’Andrea
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Non va in pensione la vocazione. Non conosce età anagrafica il servizio alla Chiesa, quando la Chiesa è casa e famiglia. A 80 anni, per molti è il tempo del riposo meritato. Per don Piero Crobeddu è il tempo di un nuovo sì. Il vescovo di Lanusei, Antonello Mura, lo sa bene: non si mandano avanti le comunità solo con le energie giovani, ma con la saggezza di chi ha visto passare generazioni. Don Crobeddu è memoria storica della Chiesa locale. Ha conosciuto l’Ogliastra dei pastori e quella del turismo, quella dello spopolamento e quella che resiste. Affidargli gli adulti di Azione cattolica non è una nomina di rappresentanza. È una scelta di campo.
Il sacerdote originario di Tertenia è reduce da undici anni alla guida della parrocchia di Sant’Andrea a Tortolì. Undici anni di cerimonie, porte sempre aperte nella chiesa di via Amsicora. A 80 anni, il neo assistente diocesano del Settore Adulti di Azione cattolica, non ha bisogno di dimostrare nulla. Ma la Chiesa d’Ogliastra ha ancora bisogno di lui. E lui ha risposto “presente”. Contestualmente, il monsignore ha nominato don Filippo Corrias (44 anni, di Triei) nuovo direttore della Scuola diocesana per i ministeri e per il diaconato permanente. Un incarico di frontiera, dove si formano quelle vocazioni adulte che tengono in piedi le comunità.