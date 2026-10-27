Seui si veste dei colori dell’autunno e della festa: dal 30 ottobre al 1° novembre riparte Su Prugadoriu, l'ormai attesa manifestazione giunta quest'anno alla sua trentesima edizione. Per tre giorni le vie del centro storico del paese barbaricino torneranno a riempirsi di luci, voci, profumi e antichi gesti, celebrando il culto delle anime, la memoria dei defunti e la tradizione della questua dei bambini.

Tra i simboli più rappresentativi dell'evento c’è “sa mortigedda”, la zucca che viene esposta alle finestre o davanti alle porte d’ingresso delle abitazioni, oppure portata in giro proprio dai più piccoli nella notte di Ognissanti, rinnovando un rito che la comunità seuese tramanda da molte generazioni.

Nata nel 1996 grazie all'intuizione della Pro Loco, negli anni – dal 2009 – la manifestazione ha preso una dimensione regionale e continua a crescere, confermandosi un appuntamento imperdibile nel calendario autunnale della Sardegna. Nell'ultima edizione sono stati oltre 15mila i visitatori accolti.

«Su Prugadoriu arriva quest’anno alla sua trentesima edizione – dichiara il sindaco di Seui, Fabio Moi – per noi rappresenta una vetrina importante che ci consente di valorizzare e far conoscere gli aspetti più caratteristici della nostra tradizione, a partire dai mangasinus, che ospitano circa il 90 per cento dei nostri oltre cento espositori».

Il programma della tre giorni, fanno sapere dall’organizzazione, offrirà un ricco ventaglio di appuntamenti pensati per scoprire Seui a tutto tondo: «Non solo is mangasinus, artigianato ed eccellenze enogastronomiche, ma anche antichi mestieri, musica, mostre, aperture di musei, libri, incontri, cinema, laboratori ed escursioni in e-bike alla scoperta delle bellezze ambientali del territorio, in un percorso che unisce partecipazione, cultura e promozione turistica».

Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile nella sezione dedicata del portale istituzionale del Comune di Seui.

(Unioneonline/A.D.)

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