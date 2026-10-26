Fulmine a ciel sereno in Prima Categoria, girone A. Il Tertenia e Roberto Brandino si separano. L’avventura del tecnico, tornato in panchina a Tertenia a distanza di tanti anni dalla sua ultima esperienza, è già finita.

La decisione è arrivata nelle ultime ore, all’indomani del pareggio per 2-2 sul campo del San Basilio. Una scelta clamorosa se si guarda solo la classifica: il Tertenia è quarto a quota 10 punti, con una gara da recuperare. Ma è proprio lì il nodo. La squadra è stata costruita in estate con un obiettivo dichiarato: fare il salto di categoria.

Investimenti importanti, una rosa profonda e di qualità, tante aspettative. Aspettative che, dopo questo avvio di stagione, sono già naufragate. Ora il momento è delicato. Mercoledì pomeriggio c’è subito un crocevia fondamentale: la ripetizione della partita (per errore tecnico dell’arbitro) in casa dell’Himalaya. Una partita che vale tanto.

In panchina ci sarà un traghettatore o già il nuovo allenatore? La società è al lavoro in queste ore per trovare il sostituto e dare una scossa all’ambiente. Si chiude così, anzitempo, il secondo capitolo di Brandino a Tertenia. Era il nome su cui ricostruire, l’uomo dell’esperienza chiamato a riportare entusiasmo.

Non è andata come tutti speravano. A togliere ogni dubbio sulle voci che si rincorrevano dalla tarda mattinata di oggi, è stato lo stesso Brandino che, interpellato, ha confermato di aver lasciato il club.

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