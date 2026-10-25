Jerzu, addio a Peppino Mura: la Cgil ogliastrina piange il suo storico segretarioÈ stata una figura di riferimento per generazioni di lavoratori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lutto nel mondo sindacale ogliastrino. È morto stamattina Peppino Mura, storico segretario della Cgil ogliastrina dal 1970 al 1990.
Aveva 83 anni. Secondo le prime informazioni, Mura, originario di Jerzu, si trovava nelle campagne di Perdasdefogu per una battuta di caccia quando è stato colto da un malore improvviso.
Inutile ogni tentativo di soccorso. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Figura di riferimento per il sindacato in Ogliastra per diversi decenni, Mura ha rappresentato una generazione di lotte per i diritti dei lavoratori.